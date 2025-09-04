Suzano realiza um trabalho importante de certificação na área de meio ambiente.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Social de Solidariedade certificaram cinco conjuntos residenciais de Suzano com o título de “Condomínio Sustentável” durante o encerramento do primeiro ciclo de atividades do projeto “Condomínios em Ação”, desenvolvido em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Univence.

A conscientização sobre o meio ambiente deve partir de cada pessoa. Mas e se um pouco mais de informação pudesse inspirar mudanças pequenas e diárias no comportamento de cada um?

Pensando nisso, vamos falar sobre a sustentabilidade em condomínios, que se refere a medidas pensadas e colocadas em prática para reduzir o impacto negativo ao meio ambiente. Além de tudo, ela visa melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Em Suzano, a atividade foi realizada na Central de Triagem Dr. Edson Gianuzzi, no Miguel Badra.

A dinâmica da iniciativa envolveu plantões da equipe da Univence nos condomínios inscritos durante três sábados do último mês de julho (12, 19 e 26/07), quando os moradores puderam entregar seus materiais recicláveis diretamente aos cooperados. Junto aos síndicos e moradores destes locais, foram reforçados os aspectos relacionados à educação ambiental, à correta instalação de caçambas para coleta de resíduos recicláveis e à definição de novos pontos de coleta.

O projeto agora fará parte do calendário fixo da cooperativa, que seguirá com o apoio da administração municipal para seguir estimulando a separação correta de recicláveis, fortalecendo essa cultura dentro dos condomínios e gerando impacto social.

A importância dos condomínios sustentáveis reside nos múltiplos benefícios que trazem, como a redução de custos operacionais devido à eficiência energética e hídrica, a melhoria da qualidade de vida através de ambientes mais saudáveis e o impacto positivo no meio ambiente pela conservação de recursos. Além disso, promovem a valorização dos imóveis, estimulam o envolvimento comunitário em práticas ecológicas e demonstram um compromisso com a responsabilidade social.