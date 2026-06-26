A "moeda ambiental" ou "moeda verde" que converte recicláveis em créditos de alimentação é fundamental por integrar três pilares do desenvolvimento sustentável: combate à fome, preservação ambiental e inclusão social.

É uma ideia importante que contribui muito para o meio ambiente e gera receita e renda.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano passou a contar com uma nova iniciativa que alia sustentabilidade, geração de renda e valorização da reciclagem.

Lançado em maio pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Suzano (Univence), com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto “Renda Verde” cria uma espécie de “moeda ambiental”, que permite aos moradores e associações trocarem garrafas PET e latas de alumínio por créditos em vale-alimentação e refeição, que podem ser utilizados em estabelecimentos comerciais da cidade.

A proposta tem como objetivo ampliar a destinação correta de materiais recicláveis, fortalecer a atuação dos catadores e oferecer uma alternativa de complemento de renda para a população. Apenas no primeiro mês de funcionamento, o projeto já contabilizou cerca de cem cadastros.

Por que essa troca é importante? Primeiro pela segurança alimentar: combate a vulnerabilidade social ao garantir acesso a alimentos frescos e saudáveis (como frutas, legumes e hortaliças) para famílias de baixa renda.

Em Suzano, pela iniciativa, cada quilo de garrafas PET - equivalente a aproximadamente 20 unidades - gera R$ 1 em crédito. Já as latas de alumínio possuem valor maior de conversão: cada quilo, cerca de 80 unidades, corresponde a R$ 8 em créditos.

Para participar, os interessados devem realizar gratuitamente a inscrição em um dos pontos de coleta parceiros, como igrejas e associações. Após o cadastro, os materiais recicláveis podem ser entregues semanalmente, conforme os dias e horários definidos em cada local.

O projeto também contribuiu na redução de resíduos. Diminui o envio de materiais para aterros sanitários, estendendo a vida útil desses locais e diminuindo a emissão de gases de efeito estufa.

A equipe da Univence é responsável pela pesagem dos materiais e pelo registro dos créditos. Mensalmente, o valor acumulado é disponibilizado em cartão para utilização no comércio local, por meio de vale-alimentação ou refeição.

O projeto surge como uma solução inovadora que une educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como exemplo, um participante que reúna semanalmente cerca de dez quilos de garrafas PET e dois quilos de latas de alumínio pode acumular R$ 26 em créditos por semana, totalizando R$ 104 ao final de um mês.