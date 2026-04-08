Cursos gratuitos do Saspe

Os cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Social e pelo Fundo Social são fundamentais para promover a emancipação econômica e a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. Enquanto o Fundo Social foca na qualificação profissional rápida para geração de renda, o Serviço Social atua na capacitação técnica para a gestão de políticas públicas e atendimento direto à comunidade. É praticamente assim que funciona em todos os municípios espalhados pelo País.

Nesta semana, Suzano, por exemplo, oficializou, no Cineteatro Wilma Bentivegna, o lançamento de 15 cursos gratuitos de qualificação profissional, totalizando 324 vagas. A iniciativa, realizada em parceria com a Global Attitude, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e o Sebrae, contempla diferentes áreas de formação e terá início escalonado, com inscrições abertas já a partir desta terça-feira (07/04), conforme o cronograma de cada capacitação. As aulas serão realizadas entre os meses de abril e maio, com carga horária média de 40 horas por curso.

O Estado de São Paulo tem um trabalho importante também por meio do Fundo Social com resultados expressivos na área de qualificação profissional.

Lançado em maio de 2025, o programa Caminho da Capacitação, por exemplo, já formou mais de 10,6 mil pessoas em cursos gratuitos, distribuídos em 17 ciclos regulares, dois ciclos extras e quatro oficinas realizadas em 223 municípios paulistas.

O Caminho da Capacitação leva cursos gratuitos diretamente à população, utilizando carretas adaptadas como salas de aula itinerantes. A estrutura permite a realização de aulas teóricas e práticas em áreas com potencial de geração de renda e empregabilidade.

As formações têm caráter introdutório e são voltadas ao desenvolvimento de competências comunicativas para o cotidiano e o mercado de trabalho.

A iniciativa representa um avanço na oferta de qualificação no município.

O direcionamento das ações de qualificação no município são muito importantes.

Suzano trabalha para ser trampolim para quem busca uma oportunidade, conectando as pessoas à qualificação e às vagas que já existem na cidade.

O objetivo é justamente alinhar a capacitação com as demandas reais do mercado local, garantindo que essa formação tenha resultado prático.

Desta forma, a iniciativa dos cursos também democratiza o acesso ao conhecimento técnico de qualidade para quem não teria condições de pagar por formação particular.

Capacitam profissionais e voluntários para atuar em centros de referência, melhorando a qualidade do serviço prestado a quem busca ajuda do Poder Público.