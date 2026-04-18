A Defesa Civil Municipal é fundamental para a proteção de vidas, agindo na prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução diante de desastres naturais ou antrópicos. Sua importância reside no mapeamento de áreas de risco, monitoramento climático, emissão de alertas e socorro rápido, visando reduzir perdas humanas, materiais e ambientais, tornando o município mais resiliente.

O trabalho desse importante órgão vem ganhando destaque à medida em que as prefeituras passaram a investir.

Tudo isso também com o trabalho de parceria com o governo estadual.

Só para se ter uma ideia, ao completar nesta terça-feira (14) 50 anos de atuação, a Defesa Civil do Estado de São Paulo evidencia uma trajetória marcada pelo fortalecimento contínuo da prevenção, pela incorporação de tecnologia e pelo aprendizado acumulado em grandes operações. Criada em 1976, após tragédias que evidenciaram a necessidade de uma estrutura organizada de resposta e mitigação de riscos, a instituição evoluiu para um modelo que prioriza a antecipação de desastres, a proteção da vida e a construção de cidades mais resilientes em um cenário de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.

Desde 2023, o Governo de São Paulo destinou mais de R$ 400 milhões para o fortalecimento da Defesa Civil, com a realização de mais de 250 obras de infraestrutura, entrega de mais de 460 veículos e distribuição de 1,8 mil kits de equipamentos aos municípios, além da implantação de 12 sirenes em áreas de risco.

O trabalho também é de parceria com os municípios.

As ações incluem ainda programas estruturantes como o SP Sempre Alerta, com R$ 371,4 milhões em prevenção e combate a desastres, e o SP Sem Fogo, que recebeu cerca de R$ 215,9 milhões em investimentos. Nesta terça, mais R$ 195 milhões foram anunciados.

Os objetivos são ano após ano reduzir o número de pessoas que se perdem nos eventos climáticos, aumentar o nível de informação da população, aumentar o nível de alerta de atenção, chegar antes com os alarmes de prevenção, com as informações acerca das mudanças de tempo.

A estratégia da Defesa Civil estadual nos últimos anos tem como eixo central a descentralização e o fortalecimento das Defesas Civis municipais, hoje presentes nos 645 municípios paulistas.

Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Araújo Monteiro, a experiência ao longo das décadas foi determinante para o fortalecimento da resiliência e das políticas de prevenção.