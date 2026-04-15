Menção honrosa na Saúde

Os avanços na saúde são cruciais para aumentar a expectativa de vida, melhorar diagnósticos e personalizar tratamentos, tornando o sistema mais eficiente e acessível. Tecnologias como a telemedicina permitem detecção precoce de doenças, monitoramento remoto e cirurgias precisas, promovendo maior qualidade de vida e redução de custos operacionais.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Suzano conquistou destaque estadual e internacional durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos, no litoral paulista.

O município recebeu duas importantes premiações: o Destaque OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), concedido à Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, e uma Menção Honrosa ao trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária, reconhecido entre mais de 2,7 mil experiências inscritas no evento.

Promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), o congresso teve como tema “O SUS e o EnvelheSer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade” e contou com a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio David Capistrano.

Ao todo, Suzano inscreveu 26 trabalhos desenvolvidos por profissionais da rede municipal. Destes, dois foram reconhecidos com premiações de destaque. O trabalho “Aprimoramento do cuidado à primeiríssima infância em Unidade Básica de Saúde”, desenvolvido pela equipe da UBS Miguel Badra, recebeu o Destaque OPAS, reconhecimento concedido a experiências municipais com relevância e alinhamento às diretrizes internacionais de saúde.

As ações de saúde são cruciais para promover qualidade de vida, prevenir doenças e aumentar a longevidade, agindo antes que enfermidades se desenvolvam. Elas fortalecem o SUS, garantindo acesso universal, equidade e humanização no atendimento, além de fomentar a educação, o autocuidado e a mudança de hábitos comportamentais.

No caso de Suzano, a iniciativa, vinculada ao projeto “Começar Bem”, é voltada ao acompanhamento do neurodesenvolvimento de crianças entre 0 e 36 meses. O prêmio, recebido por Suzano, reforça o compromisso das nossas equipes com o cuidado integral desde a primeira infância. O acompanhamento do desenvolvimento das crianças é fundamental para garantir melhores oportunidades ao longo da vida, e esse reconhecimento internacional demonstra que Suzano está no caminho certo ao investir na atenção básica e na promoção da saúde desde os primeiros anos.

Já a Vigilância Sanitária de Suzano recebeu Menção Honrosa com o trabalho “Capacitar para humanizar: Longevidade e qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada”. A premiação mostra um trabalho importante de Suzano que está, de certa forma, sendo reconhecido.