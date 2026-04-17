Acessos a serviços digitais

Os serviços públicos digitais são fundamentais para a modernização da gestão, oferecendo agilidade, desburocratização e economia de tempo para os cidadãos, que podem acessar documentos e serviços online (como no Gov.br) sem deslocamentos. Eles promovem a inclusão ao permitir acesso universal, aumentando a transparência, a participação social e a satisfação da população com a administração pública.

Em São Paulo, as plataformas digitais do Governo ultrapassaram a marca de meio bilhão de acessos pelo login único GOV.BR desde 2023, quando foi iniciado o processo de transformação digital do Estado.

Esses números contabilizam os usuários das cidades do Alto Tietê.

Segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital, são 564,5 milhões de acessos e 25,3 milhões de usuários únicos, com CPFs distintos – o equivalente mais da metade (54,3%) da população no Estado. Só em março, 661,7 mil usuários únicos realizaram 46,9 milhões de acessos.

No Estado de SP, a carta de serviços inclui emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), renovação da CNH, Transferência Digital de Veículos (TDV) e diversos outros serviços nas áreas de saúde (como agendamento de consultas e exames) e educação (acesso histórico escolar).

Todos estes serviços necessitavam antes de deslocamentos por parte dos cidadãos a órgãos públicos. Desde 2023, os serviços estão disponíveis na palma da mão, através dos aparelhos de smartphones. Além dos serviços digitais do Estado de SP, o login via GOV.BR dá acesso a serviços do Governo Federal, como INSS e Receita Federal.

Existem muitos benefícios e importância dos serviços digitais.

Agilidade e Redução de Burocracia é um deles. Elimina filas e deslocamentos físicos, permitindo solicitações 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar.

Traz transparência e controle social. Portais de dados abertos facilitam a fiscalização dos gastos e políticas públicas, combatendo a corrupção e aumentando a confiança no governo.

No caso de São Paulo, o acesso via GOV.BR abre caminho para a transformação digital do Estado. Através de um login único, os cidadãos podem acessar diferentes serviços públicos com mais facilidade e segurança.

A transformação digital tem de ser um dos pilares do governo Tarcísio.

Com ela, também combate-se a burocracia e traz melhora a gestão pública para todos os cidadãos.

Na comparação com 2024, o total de acessos teve crescimento de 74,7%, passando de 131,4 milhões, naquele ano, para 229,6 milhões, no ano passado.