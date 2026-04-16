Um novo campo de futebol

A expectativa de participar da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2027 é grande para Suzano. Na verdade, voltar a participar.

A cidade tinha tradição nesta competição e viu dezenas de jogadores de diversas regiões do Brasil passarem em jogos pela cidade.

Nesta semana, a novidade é que Suzano terá um campo com arquibancada de capacidade para até 150 pessoas nas dependências do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador. A iniciativa surgiu após recomendação do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, durante reunião realizada com o prefeito Pedro Ishi nesta terça-feira (14/04) na sede da entidade, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Um proposta interessante que tem como objetivo principal viabilizar o retorno de Suzano à Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, principal competição de base do país. Além disso, a nova estrutura também contribuirá para melhorar a logística esportiva da cidade, reduzindo a necessidade de uso constante do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, para treinos e jogos das categorias de base e profissionais.

A arquibancada será construída pelo União Suzano, em parceria com a gestão municipal. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano. O equipamento será instalado em um dos quatro novos campos de dimensões profissionais que estão sendo implantados no parque.

Do total de campos, dois serão destinados ao futebol amador, servindo como casa para o EC Cruzeiro do Sul e Reunidos FC. Os outros dois serão voltados às equipes profissionais - o próprio União Suzano e o Ecus. Importante que a proposta seja colocada em prática. A cidade ganha.