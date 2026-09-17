Os 32 membros da nova gestão do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir)tomaram posse em Suzano.

O órgão é fundamental para garantir a participação da sociedade civil na criação e na fiscalização de políticas públicas voltadas ao combate ao racismo.

Em Suzano, o ato oficial realizado no Espaço dos Conselhos, na região central, instituiu a nova diretoria para o próximo biênio.

Os representantes do Poder Público ficarão à frente dos trabalhos no primeiro ano e os representantes da sociedade civil terão essa mesma oportunidade no segundo ano de gestão.

O conselho tem, sem dúvida, um papel fundamental na proposição de diretrizes e ações de combate à discriminação racial e de redução das desigualdades sociais. O trabalho abre um canal de participação popular e de garantia de direitos por meio das políticas públicas de igualdade racial, que passam pelo trabalho dos conselheiros empossados nesta oportunidade, conforme defendeu a Prefeitura de Suzano.

O conselho também fortalece a participação da sociedade na construção de políticas públicas que promovam a igualdade racial e combatam todas as formas de preconceito e discriminação.

Sua atuação contribui para a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e a garantia dos direitos da população, fortalecendo uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.

O conselho, por todo o País, permite que movimentos sociais e a população negra e de comunidades tradicionais participem diretamente das decisões do governo.

Ajuda a criar planos e ações em áreas como saúde, educação, cultura e trabalho com foco na equidade racial.