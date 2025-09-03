Desmatamento e gestão do lixo

As ações de meio ambiente, em Suzano, foram reconhecidos em um trabalho de avaliação de municípios de todo o País.

O DS trouxe, na edição desta terça-feira (2), que duas áreas foram consideradas importantes: o trabalho de combate ao desmatamento ilegal e de destinação do lixo desenvolvido.

Em Suzano esses dois itens foram considerados o mais bem avaliado do País no “Ranking de Competitividade dos Municípios”. A cidade ficou em 1º lugar numa classificação que reuniu 418 cidades das cinco regiões do Brasil, demonstrando sua capacidade de desenvolver ações que geram bem-estar para a população a partir da preservação ambiental que teve início ainda na primeira gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e teve continuidade com o prefeito Pedro Ishi.

O resultado é satisfatório porque mostra a cidade indo na direção de combate a um problema que é enfrentando por todo o País: a questão do desmatamento.

A avaliação foi conduzida pelo Centro de Liderança Pública, uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes registrados em âmbito nacional. A comparação entre as cidades tem o objetivo de apontar as práticas que estão sendo bem-sucedidas, de modo a nortear políticas públicas que podem servir de referência, elencando prioridades com base nos problemas diagnosticados.

Neste sentido, o ranking oferece uma visão integrada da gestão pública municipal, mostrando como diferentes áreas se relacionam e fornecendo indicadores concretos para que os gestores possam planejar e tomar decisões mais assertivas. As cidades mais bem posicionadas nos aspectos analisados revelam as melhorias na gestão pública e os resultados positivos para a população, sendo que Suzano liderou nos itens “Combate ao desmatamento ilegal” e “Destinação do lixo”, que estão elencados dentro dos subgrupos “Meio Ambiente” e “Saneamento”, respectivamente.

Outra avaliação positiva, por parte de Suzano, foi relacionada à destinação do lixo.

A destinação correta do lixo é crucial para a saúde pública e a proteção ambiental, pois previne a contaminação do solo, água e ar, reduz o risco de doenças transmitidas por vetores, economiza recursos naturais através da reciclagem, e diminui o acúmulo de resíduos em aterros, prolongando sua vida útil e evitando a emissão de gases de efeito estufa.

Daí a importância de cuidar e investir nesse setor.

Em Suzano, a gestão de resíduos sólidos que é implementada na cidade, que é amparada, entre outros serviços, na oferta de ecopontos, na operação “Cata-Treco”, na Central de Triagem do Miguel Badra, e no programa “Caçamba Verde”.

Os ecopontos recebem materiais utilizados na construção civil.