Dez anos da DDM de Suzano

Suzano celebrou, na semana passada, os dez anos da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), situada no Jardim Santa Helena. Ao longo deste período, as atividades resultaram em 12.922 ocorrências, 10.547 inquéritos instaurados, 325 prisões em flagrante e 5.553 medidas protetivas solicitadas; além dos atendimentos na Sala Rosa, que promove acolhimento psicológico a quem busca apoio.

A DDM de Suzano realiza um trabalho importante e fundamental. O DS vem acompanhando o trabalho há cerca de uma década e comprovado como é essencial deixar as portas abertas para atender mulheres vítimas de violência.

A comemoração foi organizada na cidade em função do simbolismo do número, que representa um marco na defesa dos direitos da mulher em Suzano.

O encontro reforçou a parceria que tem viabilizado a rede de suporte às vítimas de violência doméstica, que contam com trabalho contínuo da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da estrutura proporcionada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Governo, por meio do Departamento da Mulher.

A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, tem forte atuação na proteção e combate à violência, sendo certificada com o Selo Nacional de Prática Inovadora, conferido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde dezembro de 2022, a equipe conta com o apoio de um aplicativo de proteção às mulheres que serve para acompanhamento das vítimas de violência doméstica com medida protetiva emitida pela Justiça.

No segmento da Saúde, a Prefeitura conta com a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, e com a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS). Trata-se de um serviço importante, realizado por uma equipe especializada e preparada para efetuar este tipo de acolhimento. Pelo projeto “Monitoramento do Cuidado”, é realizada uma interlocução entre os equipamentos da Rede de Urgência e Emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que notificam grande parte dos casos de violência na cidade.

Já o Departamento da Mulher, instalado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), atua na defesa dos direitos das suzanenses ao promover, articular e monitorar políticas públicas. Trata-se de um local específico e seguro para que o público feminino possa receber orientações e tirar dúvidas sobre os mais diversos assuntos voltados a elas.

Toda a rede de proteção soma-se ao trabalho incansável da Delegacia da Mulher de Suzano.