Ao que tudo indica, Mogi das Cruzes perdeu a batalha para a instalação dos pedágios na Rodovia Mogi-Dutra (SP-88). No entanto, a resistência ainda existe com ações impetradas na Justiça e ainda processos da Procuradoria no sentido de não prejudicar os mogianos.

Na edição desta quarta-feira, o DS trouxe reportagem mostrando que o Governo de São Paulo está ampliando a segurança e a fluidez no trânsito da região do Alto Tietê com um novo pacote de obras na Rodovia Mogi-Dutra (SP-088).

As intervenções incluem duplicações, faixas adicionais e novas vias marginais, medidas que vão reduzir congestionamentos e tornar o deslocamento mais seguro para motoristas e pedestres.

A duplicação ocorre exatamente em meio à polêmica dos pedágios.

Há uma impressão de que o governo quer apaziguar as cobranças.

Segundo o Estado, o pacote prevê a duplicação de oito quilômetros entre Arujá e Mogi das Cruzes, no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra (SP-60), além da implantação de 19 quilômetros de faixas adicionais em trechos de aclive, o que vai melhorar o escoamento do tráfego pesado e aumentar a fluidez da via. As obras serão realizadas pela concessionária CNL.

Para reforçar a segurança, serão implantados sete novos dispositivos de acesso e retorno, eliminando cruzamentos em nível.

Em Mogi das Cruzes, a construção de um quilômetro de vias marginais vai melhorar o trânsito local, reduzindo congestionamentos e dando mais mobilidade ao tráfego urbano nos horários de pico. O pacote inclui ainda sete novas passarelas para pedestres e 14 novos pontos de ônibus ao longo do trecho urbano da rodovia.

No entanto, apesar dos investimentos a grande expectativa era pela não instalação dos pedágios.

Conforme trouxe o DS, em reportagem, o pacote é de R$ 4,3 bilhões. As melhorias seguem para novas etapas, com foco nas intervenções estruturantes. Um exemplo é a duplicação de 90 km, 42% de toda a extensão da malha concessionada, que possui 212 km.