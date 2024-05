Estatística de trânsito

O novo portal de dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, Infosiga, do Detran-SP foi lançado na semana passada pelo governo estadual.

É importante ter os dados com as estatísticas de trânsito para mapear e criar políticas públicas na tentativa de reduzir o número de acidentes.

A plataforma traz investimentos em inovação e tecnologia para auxiliar com dados o direcionamento de políticas públicas de segurança viária dos 645 municípios paulistas e reduzir mortes no trânsito. Estão incluídos as dez cidades do Alto Tietê.

Na ocasião, foram apresentados também o novo Anuário Rodoviário de Acidentes, que volta a ser editado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), depois de oito anos, e a nova campanha de mídia para conscientização no trânsito paulista. Todas as ações integram o evento Maio Amarelo 2024, Gestão Eficaz e Integrada do Trânsito em Todo o Estado de São Paulo.

Segundo o governo estadual, o Infosiga é uma ferramenta que dá transparência e acesso irrestrito, para que todos possam acompanhar o que tem acontecido nas nossas rodovias estaduais e nas cidades. Quando se têm dados e informação, se tem assertividade e economia de recursos. Por isso a importância dessa modernização do Infosiga, que precisava estar mais atualizado com a realidade que vivemos.

Segundo o Estado, moderno, intuitivo e eficiente, a nova plataforma Infosiga é resultado de 14 meses de desenvolvimento e investimentos de R$ 9 milhões pelo Governo de São Paulo. O projeto do Detran-SP contou com apoio da Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS, na sigla em inglês), instituição que já investiu mais de US$ 500 milhões na gestão de dados de segurança viária em todo o mundo. O novo Infosiga está disponível em detran.sp.gov.br/infosiga

A ferramenta é uma das frentes da transformação digital do Detran-SP, voltada a produzir evidências para subsidiar gestores públicos na tomada de decisão no estado e nas cidades, com vistas à redução das mortes no trânsito.

É importante também uma integração maior entre os órgãos, para realização de ações efetivas de conscientização; capacitação; aplicação correta dos recursos; fazer a legislação ser respeitada; analisar a infra-estrutura das cidades (condições da via, fiscalização, resgate, assistência médica e hospitais); e melhorar o sistema estatístico, para que dessa forma possam sensibilizar a população.