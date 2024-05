Exportações ultrapassam US$ 75 bi

As cidades do Alto Tietê contribuem com o Estado de São Paulo para a exportação de vários produtos para fora do País. A produção é importante porque garante o abastecimento exterior e, ao mesmo tempo, valoriza a produção nacional e traz, na cadeia econômica, um rendimento importante. Esses recursos servem, sobretudo, para investimentos nas cidades, no Estado e no País.

Nesta semana, a Fundação Seade divulgou os dados sobre importação e exportação do Estado referentes ao ano de 2023. O estado paulista exportou um total de US$ 75,5 bilhões para 232 países, o que corresponde a 22,3% do volume exportado em todo o Brasil no ano passado. Deste montante, US$ 17,1 bilhões foram para países participantes do Tratado Norte-americano de Livre-comércio (NAFTA), US$ 6,4 bilhões para a União Europeia e US$ 2,2 bilhões para o Mercosul.

A Ásia (excluindo-se Oriente Médio), comprou US$ 20,2 bilhões em produtos paulistas; a América do Sul, US$ 8,5 bilhões; a América do Norte, US$ 17,1 bilhões; a África, US$ 4,2 bilhões; a América Central e o Caribe, US$ 1,7 bilhão, a Europa, US$ 8,1 bilhões; e a Antártica, US$57,6 mil.

Esses valores têm a contribuição das cidades do Alto Tietê, que mantém atualmente um Cinturão Verde importante, sobretudo, com a produção de hortaliças.

No Estado de São Paulo é o terceiro ano de crescimento consecutivo nas exportações, após queda registrada em 2020 (46,6 bilhões de dólares), quando o valor das exportações atingiu o número mais baixo da série desde 2012. No comparativo de 10 anos, o valor das exportações no Estado de São Paulo cresceu 21%, considerando que em 2013 o montante registrado foi de US$ 62,4 bilhões.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) alavancou as exportações, respondendo por 21,7% de participação no volume total, seguida da região de Campinas, com 18,3%, São José dos Campos, com 14,7% e Santos, com 11,7%.

Entre os produtos mais exportados, destacam-se açúcares e produtos de confeitaria (US$ 10,1 bilhões), combustíveis e óleos minerais (US$ 9,1 bilhões) e reatores nucleares, caldeiras e máquinas (US$ 8 bilhões).

As importações do estado de São Paulo no ano de 2023 apresentaram um montante de produtos com valor de US$ 71,5 bilhões, correspondente a 29,8% das importações do Brasil.