Fiscalização no Alto Tietê

O DS trouxe reportagem exclusiva, na edição desta quinta-feira (2), assinada pela jornalista Laura Barcelos, mostrando a preocupação das cidades do Alto Tietê após as crescentes denúncias de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

As medidas vão ser tomadas. As prefeituras da região estão intensificando as fiscalizações e permanecem em estado de atenção para eventuais denúncias. As informações são das prefeituras de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

É preciso ficar atento e os municípios, cada vez mais, garantir informação e conscientização aos moradores.

O Ministério da Saúde atualizou na quinta-feira (2), 12 casos confirmados de contaminação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo a pasta, há outras 47 notificações de casos suspeitos.

E no portal do Diário de Suzano informação passou a preocupar com Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba informando o acompanhamento de dois casos suspeitos de intoxicação por metanol no município.

O primeiro caso evoluiu para óbito no Hospital Geral de Itaquaquecetuba (HGI) no dia 23 de setembro de 2025. O segundo paciente deu entrada no Centro de Saúde 24h em 2 de outubro de 2025 e, após atendimento inicial, foi encaminhado ao HGI, onde segue sob acompanhamento. É importante que os consumidores que identificarem situações de bebidas suspeitas de adulteração, seja na compra em mercados ou ao consumir no local, podem acessar o site www.procon.sp.gov.br e utilizar um atalho para formalizar uma denúncia.

Em Suzano, por exemplo, a prefeitura esclareceu que o setor está intensificando as ações junto aos estabelecimentos comerciais de bebidas da cidade.

O objetivo durante as fiscalizações também é orientar sobre os riscos à saúde causados por bebidas falsificadas ou adulteradas.

A Vigilância Sanitária da cidade exige a comprovação de origem das bebidas alcoólicas comercializadas e o documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) de seleção de fornecedores, para verificar o cadastro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o registro especial previsto na Instrução Normativa nº 1.432/2013.

O setor recomenda que as pessoas se atentem à procedência dos produtos consumidos.