Mais semáforos

O DS trouxe reportagem mostrando que a cidade terá reforço no número de semáforos. Já existe um estudo importante nesse sentido.

Os equipamentos são instrumentos utilizados para controlar o tráfego de veículos e de pedestres (português brasileiro) ou peões (português europeu) nas grandes cidades em quase todo o mundo.

Utiliza uma linguagem simples - baseada em cores - e, por isso, de fácil assimilação.

O trânsito é a movimentação das pessoas nas ruas das cidades ou mesmo pelas estradas. Essa movimentação pode ser feita a pé, de bicicleta, carro, ônibus etc.

Com o aumento da população, o governo – responsável pela organização das cidades – teve que criar formas de evitar acidentes e deixar o trânsito com boas condições de funcionamento.

Foram criadas as leis de trânsito, os sinais de identificação como faixa de pedestre; local para se atravessar as ruas; semáforo; placas indicativas de velocidade; placas de ruas e outros. Onde as pessoas devem respeitar, tanto motoristas quanto pedestres.

As explicações de especialistas mostram o quanto é necessária a instalação desses equipamentos.

Em Suzano, cinco novos semáforos devem ser instalados, conforme mostrou reportagem publicada ontem.

A cidade tem 61 equipamentos. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estuda a implantação. A pasta apurou a necessidade de novos semáforos para garantir a segurança aos pedestres, ciclista e motoristas. Além disso, o estudo inclui a melhora do trânsito, garantindo mais fluidez.

Os locais que poderão receber novos equipamentos semafóricos são a Avenida João Batista Fitipaldi com a Rua Noberto da Silva; Avenida Major Pinheiro Fróes com a Rua Norma Favali; Avenida Antônio Marques Figueira com a Rua Rodrigo Antônio; Rua dos Ipês com Avenida Brasília e Avenida Miguel Badra, altura do número 2.200. A pasta não deu detalhes orçamentários e nem prazos para tais implantações.

Apesar de alguns equipamentos apresentarem falhas como o semáforo da Avenida General Francisco Glicério com a Rua Monsenhor Nuno, a pasta de Transporte e Mobilidade Urbana garante que o problema não é frequente.

Não há dúvida de que o semáforo serve para auxiliar aos motoristas e pedestres a se locomoverem com cautela nas vias de circulação das cidades.

Normalmente, os semáforos são formados por três círculos de diferentes cores (verde, amarelo e vermelho). Cada uma com um significado distinto, que serve como instrução na hora da circulação no trânsito. Daí a importância da instalação como medida de segurança.