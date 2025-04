O DS trouxe na edição de domingo (13) um balanço importante sobre o funcionamento do Mercado Municipal de Suzano.

O equipamento, sem dúvida, se consolida como um dos principais pontos de visitação da cidade. Aberto à população em 15 de janeiro, o espaço completou três meses de funcionamento nesta terça-feira (15/04) com números importantes: são mais de 3 mil visitantes por mês, totalizando quase 10 mil pessoas no primeiro trimestre, além de todos os 18 boxes comerciais definidos.

Os mercados públicos se consagraram por serem espaços de comercialização de produtos alimentares, mas também de convívio e trocas culturais entre a população local e turistas que visitam as cidades.

É difícil definir a data exata em que os mercados públicos começam a se espalhar no Brasil. Mas, foi no século XIX, no Brasil Império, que surgiu a necessidade de se ter pontos de comércio mais salubres e com maior controle por parte do Estado. Então, por conta de um discurso médico, que surgem os mercados como conhecemos hoje.

Em Suzano, a unidade funciona em um espaço de 771,85 metros quadrados, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão – um bairro central e de fácil acesso da cidade.

Com localização estratégica, o Mercado Municipal foi implantado ao lado do Largo da Feira e está próximo de importantes vias da cidade, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, Regina Cabalau Mendonça e Nove de Julho, além da avenida Armando Salles de Oliveira. Sua posição privilegiada, próxima de bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa e Jardim Anzai, faz com que o local atraia não apenas moradores de Suzano, mas também visitantes de municípios vizinhos.

De acordo com a Prefeitura, a proposta do espaço é oferecer aos consumidores um ambiente acolhedor, moderno e diversificado para compras voltadas à gastronomia. O local reúne uma variedade de boxes com comércio especializado de comidas e bebidas, entre eles adega com vinhos selecionados; temperos e ervas aromáticas; venda de açaí, sorvetes e doces; café com pães artesanais; pastel e salgados; lanches shawarma (tradicional sanduíche árabe com carne, alface e tomate); entre outros itens.

O Mercado Municipal se tornou rapidamente um ponto de referência para chefs, cozinheiros amadores, apreciadores da boa culinária e visitantes em geral.