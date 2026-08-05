O planejamento urbano é fundamental para o crescimento ordenado, sustentável e inclusivo das cidades, garantindo qualidade de vida à população e o uso eficiente dos recursos. A informação é de especialistas na área.

Os principais benefícios são, entre outros, a garantia da mobilidade urbana porque organiza o tráfego e o transporte público, reduzindo congestionamentos e o tempo de deslocamento.

Tem também a sustentabilidade porque preserva áreas verdes, otimiza o consumo de água e energia e diminui a poluição e a pegada de carbono.

Assegura o acesso igualitário a moradia digna, saneamento básico, saúde, educação e lazer para todas as classes sociais.

Em Suzano, esse desafio tem dado bons resultados com reconhecimento das ações e iniciativas.

A Prefeitura de Suzano conquistou dois reconhecimentos na “Premiação Boas Práticas CAU/SP 2026”, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP). Os trabalhos apresentados pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação foram premiados na modalidade Escala Urbana/Regional.

O programa “Suzano + Praças” conquistou a segunda colocação geral da modalidade. A iniciativa é coordenada pelo diretor de Projetos da pasta, Ricardo Hatiw Lu, em parceria com o projeto de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, liderado pelos professores Matheus de Vasconcelos Casimiro e Eliene Correa Coelho. Durante esse período de parceria, foram desenvolvidas oficinas com crianças da rede municipal para reunir desejos e vontades para as praças do município. O programa tem como objetivo promover a implantação e a revitalização de espaços públicos de convivência em diferentes regiões do município.

Uma ótima notícia quando se trata de urbanismo. A cidade, com certeza, vai se planejando para crescer bem, de forma equilibrada e sustentável.

Os “Planos de Bairros Piloto”, desenvolvidos pela administração municipal em parceria com o escritório Casa Cidade, receberam menção honrosa, por exemplo.

A premiação promovida pelo CAU/SP busca reconhecer e ampliar a visibilidade de práticas profissionais e institucionais que evidenciem o papel estratégico da Arquitetura e do Urbanismo na formulação de políticas, projetos e ações de interesse público. A edição de 2026 tem como tema “Mudanças Climáticas e Adaptabilidade”, valorizando iniciativas relacionadas à sustentabilidade, à adaptação urbana e à construção de territórios mais resilientes.

Os resultados foram divulgados oficialmente pelo conselho no fim de julho. A entrega dos reconhecimentos ocorrerá na noite desta sexta-feira (07/08), em São Paulo, durante a 3ª Conferência Estadual de Arquitetos, que também contará com uma mostra dos trabalhos premiados. Os resultados mostram Suzano no caminho certo.