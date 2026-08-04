Reforço na rede hoteleira

Suzano vai ganhar um importante reforço em sua rede hoteleira. Na semana passada, o DS trouxe informação de que a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, liberou o alvará que autoriza o início da construção de uma unidade do hotel Ibis na região central do município. O empreendimento representa um importante investimento para a cidade e deverá impulsionar a economia local, ampliar a estrutura de hospedagem e contribuir para a atração de turistas e empresários.

Ampliar a rede hoteleira nos municípios é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico local, atrair novos investimentos corporativos e fortalecer a infraestrutura voltada ao turismo.

Por outro lado é importante para a geração de empregos. Cria novas vagas de trabalho diretas na hotelaria e indiretas nos setores de alimentação, transporte e comércio.

Também outro ponto a ser destacado é a atração de negócios.

Facilita a realização de eventos, congressos e feiras de negócios, atraindo empresários e profissionais de outras regiões.

Tem também o aumento da arrecadação. Movimenta a economia local e eleva a arrecadação de impostos municipais por meio do consumo de serviços turísticos

Os detalhes do projeto, em Suzano, foram apresentados na semana passada.

O novo hotel será construído em um ponto estratégico da região central. A localização garante proximidade com a estação de trem de Suzano e acesso facilitado à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que possibilita o deslocamento para a região do ABC Paulista e à rodovia dos Imigrantes (SP-160). Com a futura conclusão das alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), o empreendimento também terá uma ligação mais rápida com a capital paulista e outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

O projeto prevê que o hotel terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída. A unidade será composta por dez pavimentos e contará com 144 apartamentos, ampliando significativamente a capacidade de hospedagem disponível no município. Com certeza será uma grande conquista para a cidade.