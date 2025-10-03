Procedimentos de saúde

A saúde é um dos grandes desafios para as administrações públicas. Suzano vem buscando reforçar o atendimento e tem boas expectativas com a chegada de novos equipamentos, entre eles Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a ampliação no atendimento do Hospital Regional “Estevam Galvão de Oliveira” e, sobretudo, com a expectativa da inauguração do Hospital Federal.

Nesta semana, os números divulgados sobre procedimentos e atendimentos da Secretaria de Saúde mostraram a importância da rede básica municipal.

Foi apresentado, durante audiência pública realizada pela Câmara, o trabalho promovido no segundo quadrimestre deste ano, números que resultaram na realização de 2.955.042 procedimentos. A Atenção Básica foi responsável pela maior quantidade de ações (31,4%), seguido do setor de Especialidades (25,1%), da Rede de Urgência e Emergência (RUE) (21,6%) e da área hospitalar (21,9%).

Com os parlamentares presentes, foram detalhadas as informações de cada um dos setores da pasta. Do total de serviços, 926.680 foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 270.021 procedimentos individualizados; 185.047 visitas domiciliares e territoriais; e 19.336 e atendimentos odontológicos individuais, entre outros indicadores.

Os números mostram, sem dúvida, um atendimento importante, mas que o processo de melhorias deve ser contínuo, sempre alerta, para evitar falta de medicamentos, médicos e estrutura nos postos.

Pelo setor de Especialidades, 742.616 serviços foram registrados entre maio e agosto, que incluíram 644.305 procedimentos com finalidade diagnóstica; 88.318 procedimentos clínicos; e 8.267 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a RUE foi responsável por 637.306 serviços no segundo quadrimestre, sendo 523.641 procedimentos clínicos; 98.485 procedimentos com finalidade diagnóstica; 14.797 ações de promoção e prevenção em saúde; e 383 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 648.440 atividades, com 458.327 procedimentos clínicos, 178.674 procedimentos com finalidade diagnóstica e 5.044 procedimentos cirúrgicos.

A apresentação ainda abordou o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que garantiu 3.679 atendimentos com a unidade de suporte básico e 443 com a unidade de suporte avançado.