Segurança e Consegs

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) são uma iniciativa de polícia comunitária onde cidadãos, policiais, autoridades cívicas e outros representantes da sociedade se reúnem para discutir e solucionar problemas de segurança no bairro.

A iniciativa é importante porque contribui, de forma direta, para a política pública de segurança.

Esses encontros mensais têm como objetivo fortalecer o diálogo, planejar ações e acompanhar a resolução de questões de segurança locais.

Nesta semana, Suzano divulgou o resultado de reuniões da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) Norte e Centro.

As reuniões tiveram como foco o diálogo direto com a população, a identificação de problemas locais e o fortalecimento das ações conjuntas entre o Poder Público e a comunidade.

Durante o encontro do Conseg Norte, foram discutidos temas relacionados à perturbação do sossego em bairros como Cidade Miguel Badra e Jardim Revista, além de manifestações de reconhecimento ao trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) nas regiões. Os moradores também apresentaram pedidos de fiscalização de trânsito na avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta, e de substituição de lâmpadas na avenida Francisco Marengo, pontos que serão encaminhados às secretarias competentes para avaliação e providências.

As reivindicações, as sugestões e opções levantadas pelos integrantes dos conselhos vão servir para reforçar o trabalho realizado pela Secretaria de Segurança Municipal.

No Conseg Centro, por exemplo, as discussões envolveram questões de grande relevância para a rotina dos moradores, como perturbação do sossego causada por adegas e manobras perigosas de motociclistas em vias públicas, além de denúncias sobre o tráfico de drogas. Os participantes também aproveitaram o momento para elogiar a atuação da GCM no Jardim Colorado, destacando a presença constante das equipes e o comprometimento dos agentes com a segurança local. Outro tema debatido foi a necessidade de pavimentação e recapeamento de vias.

A importância dos encontros reforma uma aproximação com os moradores. Isso é fundamental para o aprimoramento das políticas públicas de segurança.

Os Consegs são espaços essenciais de escuta e cooperação. Nessas reuniões, a administração pública consegue entender de perto as demandas dos bairros e ajustar nossas estratégias de atuação.

A parceria entre a comunidade, a GCM e a administração municipal é o que garante resultados mais efetivos e uma cidade mais segura para todos.