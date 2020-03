Uma notícia preocupante circulou ontem na imprensa de todo o mundo.

A Organização Mundial da Saúde declarou rápida expansão do novo coronavírus pelo mundo, o que se configura como uma pandemia. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa. Nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou.

Segundo informações do Jornal O Estado de S.Paulo, agora, são mais de 118 mil casos em 114 países e pelo menos 4.291 mortes registradas.

A OMS tem acompanhado os casos de perto e estão todos "profundamente preocupados tanto com o níveis alarmantes da dispersão e da severidade dos casos, assim como com a níveis alarmantes de falta de ação".

Ontem, também, conforme divulgou o portal do DS (www.diariodesuzano), o Hospital Santa Maria de Suzano atendeu um paciente de Ferraz de Vasconcelos com confirmação da doença. Esse é o primeiro caso confirmado de coronavírus no Alto Tietê.

Na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia não muda as medidas no Brasil. O País continua com o monitoramento das áreas atingidas e com as iniciativas e protocolos já anunciados.

A nova classificação da doença não altera a avaliação da OMS sobre a ameaça que o novo coronavírus representa nem o que a entidade está fazendo e o que os países devem fazer.

A Sars, por exemplo, também provocada por um coronavírus, apesar de ter se espalhado por vários países, com uma taxa de mortalidade muito mais alta, não chegou a ser considerada uma pandemia.

Pelo menos 81 países ainda não relataram nenhum caso e 57 países relataram 10 casos ou menos, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo.

Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou ao divulgar boletim de atualização sobre o novo coronavírus que o foco das ações está em "proteger idosos e pessoas com saúde debilitada, principal grupo de risco do coronavírus". De acordo com os dados mais recentes, o país tem agora 37 dados confirmados de infecção pelo Covid-19.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou na abertura da sessão que o Congresso adotará medidas sanitárias para prevenir a disseminação do coronavírus.

Há uma grande preocupação no mundo. As autoridades estão tomando todas as medidas para tentar garantir no Brasil a contenção aos avanços da doença.