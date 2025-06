Academia Marinheiro completa 45 anos com aulas de capoeira, defesa pessoal e alongamento

A Academia Marinheiro comemora 45 anos de existência na cidade de Suzano no dia 1º de julho. O espaço oferece três tipos de aulas: capoeira, alongamento estilizado e defesa pessoal.

Amaro Caetano de Souza, o mestre Amaro, fundador da academia, comemorou mais um aniversário e explicou o funcionamento das aulas e do espaço.

“Somos especialistas em capoeira, defesa pessoal e alongamento estilizado. A procura é bem mesclada, existem pessoas que querem fazer todas as aulas. O alongamento é estilizado porque é um movimento diferente, é específico para que você tenha facilidade de caminhar, melhorar a postura, é para a qualidade de vida, não necessariamente para a capoeira”, disse.

As aulas acontecem diariamente nos períodos da manhã, tarde e noite e são realizadas em grupos na academia. “Normalmente os grupos têm de oito a dez pessoas, no máximo. Isso para que eu possa ter uma sintonia com o que eu estou passando e ver se o aluno está assimilando. Prefiro dar aula várias vezes no dia. Nunca prezei pela quantidade de alunos, mas sim pela qualidade”.

Os ensinamentos são feitos exclusivamente pelo mestre Amaro. Ele é quem faz os atendimentos e fechamento de matrículas. “Quando alguém quer fazer uma matrícula na Academia Marinheiro, quem vai atender sou eu. Eu vou querer saber qual é a perspectiva que a pessoa tem para aprender capoeira ou defesa pessoal”.

A explicação do nome da Academia Marinheiro vem de quando ainda era um aprendiz na capoeira. “Teve um dia que o meu mestre me falou: ‘sua academia vai se chamar Marinheiro, porque você vai conseguir navegar os sete mares e um pouco mais. Esse nome vai te levar muito longe, vai te levar ao sucesso’. E aí quando eu abri a minha academia, coloquei Marinheiro”, explica o mestre.

Amaro finaliza falando sua sensação de poder chegar ao 45º aniversário na sua academia. “O fato de eu poder ter tirado tanta gente do ostracismo por meio da minha arte, pelo que eu acredito, me sinto super recompensado. Me sinto realizadíssimo. Super grato”.