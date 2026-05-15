Suzano Vôlei renova com o oposto Guilherme Sabino e mantém destaque ofensivo

Nesta sexta-feira (15/05), o Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do oposto Guilherme Sabino para sua sexta temporada no clube, confirmando a manutenção de seu principal destaque ofensivo para a temporada 2026/27.

Um dos remanescentes da estreia do Suzano Vôlei, ainda em 2021, o atleta de Lorena (SP) é peça fundamental nos grandes momentos da história do clube, incluindo os títulos da Superliga C (2021) e da Superliga B (2022), as campanhas semifinalistas das Superligas de 2022/23 e 2024/25, bem como da Copa Brasil (2023), além dos vice-campeonatos estaduais de 2023, 2024 e 2025. Na última temporada, por exemplo, foi o quarto maior atacante da Superliga, com 430 pontos.

O oposto, que se tornou um dos símbolos do projeto, afirmou que seguirá dedicado dentro e fora de quadra por Suzano. “Estou muito feliz em poder continuar no time e na cidade. Trabalhamos diariamente para evoluir e vamos seguir em frente. Não vai faltar raça. Vou fazer o meu melhor para ajudar o grupo na luta pelos objetivos da temporada”, reforçou.