Ancelotti celebra estreia no Maracanã: "Nova experiência que sempre terei nas minhas recordações"

O técnico Carlo Ancelotti projetou sua estreia no comando da Seleção Brasileira no Maracanã, em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta quarta-feira (3), data em que completou 100 dias à frente da Amarelinha. Na noite de quinta (4), às 21h30, ele estará à beira do campo para o confronto com o Chile e destacou que este será um momento que ficará eternizado em sua vida.

“Para mim é uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. O jogo... eu espero o máximo, que a equipe jogue bem, tome confiança e que tenha uma boa atitude e intensidade no jogo. É o caminho que queremos correr até o Mundial”.

O treinador italiano destacou também a presença de representantes dos cinco títulos mundiais do Brasil. A CBF irá homenageá-los no intervalo do embate com o Chile, em uma cerimônia de reconhecimento e agradecimento por sua importância para a construção do futebol brasileiro.

"A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro".

Além da vitória contra Chile e Bolívia, Ancelotti almeja também utilizar esta Data FIFA para testar novos atletas e elogiou o desempenho dos novatos nos treinamentos.

“Aproveito para passar tempo com quem conheço menos, falar com eles para tentar conhecer um pouco mais as pessoas. É um ambiente muito positivo, e estou muito contente com esse ambiente. Nessa convocação, temos jogadores novos e estou contente com eles, trabalham bem, estão focados no trabalho. É um ambiente positivo. A ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo”.