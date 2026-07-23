'Apagão de 5 minutos' do São Paulo marca derrota para o Athletico-PR em Bragança

O técnico Dorival Junior apontou um ‘apagão de 5 minutos’ e cobrou mudança de atitude do time do São Paulo após derrota, por 2 a 1, de virada, para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
“Sofremos um apagão nos cinco minutos do segundo tempo, após amplo domínio da partida na primeira etapa, quando trabalhamos bolas e criamos situações. Foi inexplicável o que aconteceu no nosso retorno ao segundo tempo, falhas que foram fatais e cruciais”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Na etapa inicial, aos 18 minutos, Artur cobrou falta no ângulo, sem chances para o goleiro, e abriu o placar para o Tricolor. Aos 40, após cruzamento de Lucas Ramon, Marcos Antonio ajeitou para Calleri, que finalizou com perigo.
Na volta do intervalo, no primeiro minuto, Leozinho empatou a partida para o Athletico-PR. Na sequência, aos 5, Leozinho marcou o segundo gol da equipe visitante. Aos 10, Luciano recebeu bom passe de Marcos Antonio e arriscou o chute, forçando a defesa do goleiro. O São Paulo criou algumas oportunidades e buscou o gol, mas não conseguiu evitar a derrota.
O próximo compromisso do Tricolor será contra o Flamengo, no domingo (26), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela sequência do Brasileirão.