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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Esportes

'Apagão de 5 minutos' do São Paulo marca derrota para o Athletico-PR em Bragança

São Paulo foi derrotado por 2 a 1, de virada, do Athletico-PR

23 julho 2026 - 18h13Por De Bragança
DORIVAL JÚNIOR Lamentou derrota do São PauloDORIVAL JÚNIOR Lamentou derrota do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O técnico Dorival Junior apontou um ‘apagão de 5 minutos’ e cobrou mudança de atitude do time do São Paulo após derrota, por 2 a 1, de virada, para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sofremos um apagão nos cinco minutos do segundo tempo, após amplo domínio da partida na primeira etapa, quando trabalhamos bolas e criamos situações. Foi inexplicável o que aconteceu no nosso retorno ao segundo tempo, falhas que foram fatais e cruciais”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Na etapa inicial, aos 18 minutos, Artur cobrou falta no ângulo, sem chances para o goleiro, e abriu o placar para o Tricolor. Aos 40, após cruzamento de Lucas Ramon, Marcos Antonio ajeitou para Calleri, que finalizou com perigo. 

Na volta do intervalo, no primeiro minuto, Leozinho empatou a partida para o Athletico-PR. Na sequência, aos 5, Leozinho marcou o segundo gol da equipe visitante. Aos 10, Luciano recebeu bom passe de Marcos Antonio e arriscou o chute, forçando a defesa do goleiro. O São Paulo criou algumas oportunidades e buscou o gol, mas não conseguiu evitar a derrota. 

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Flamengo, no domingo (26), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela sequência do Brasileirão. 

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