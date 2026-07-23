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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Esportes

Vitória do Palmeiras reforça melhor campanha na história dos pontos corridos

Verdão também é o recordista de vezes na ponta da tabela

23 julho 2026 - 18h09Por de São Paulo
PALMEIRAS Venceu na volta da Copa do Mundo e conseguiu acumular mais recordesPALMEIRAS Venceu na volta da Copa do Mundo e conseguiu acumular mais recordes - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

De volta aos gramados após o encerramento da Copa do Mundo de Seleções da FIFA, o Palmeiras venceu o Coritiba por 3 a 1, nesta quarta-feira (22), em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro – com o resultado, o Verdão chegou aos 44 pontos colocados na liderança isolada do Nacional, reforçando a sua melhor campanha de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos (desde 2003). A última vez que teve um começo melhor foi em 1994, com 42, em outro em formato de competição.

O Palmeiras também é o recordista de vezes na ponta da tabela na era dos pontos corridos: são 140 rodadas na primeira posição, seguido por Corinthians, com 131, Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, e Flamengo, com 88. Em número de vezes no G-4 desde 2003, também é o primeiro: 405 rodadas. O Verdão tem ainda a melhor defesa deste Brasileirão, com 14 gols sofridos, e o melhor ataque, com 33 gols marcados.

Além disso, o Palmeiras está invicto há 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro (é a atual maior série sem derrotas na competição). Nas últimas 21 partidas pelo torneio nacional, perdeu apenas uma vez (para o Vasco, no Rio de Janeiro), somando 15 vitórias e cinco empates. Como visitante, o Verdão está invicto há sete partidas pelo Campeonato Brasileiro, atual maior série sem derrotas, e há 11 no geral das competições.

O Palmeiras é o único clube com retrospecto positivo atuando como visitante na história do Campeonato Brasileiro: 293 vitórias, 250 empates, 288 derrotas, 1001 gols marcados e 984 gols sofridos. Nos últimos 12 duelos fora de casa pela competição, perdeu apenas um (para o Vasco, em março, em São Januário), somando oito vitórias e três empates. O Verdão também alcançou 1001 gols atuando como visitante no Brasileirão. O primeiro foi marcado por Humberto Tozzi, logo na primeira partida do clube fora de casa, contra o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal da Taça Brasil de 1960. 

 

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