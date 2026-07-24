Santos busca vitória contra Chapecoense

O Santos recebe, neste sábado (25), a Chapecoense em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos vem de goleada diante do UCV por 4 a 1, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Venezuela. Já pelo Brasileirão, o Peixe voltou da pausa para a Copa do Mundo com derrota por 2 a 1 contra o Botafogo.

Agora, o time comandado pelo técnico Cuca figura na 15ª posição da tabela, com 21 pontos - apenas um a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Se vencer a Chapecoense, pode se afastar do Z4 e ganhar respiro na competição nacional.