Palmeiras recebe Atlético-MG neste domingo em casa

O Palmeiras recebe o Atlético-MG no Nubank Parque, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026, na abertura do segundo turno para ambas as equipes.

O Verdão chega ao confronto como líder isolado com 44 pontos, campeão simbólico do primeiro turno, e com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo na briga pelo 13º título nacional.

O Palmeiras segue em busca de ampliar ainda mais a vantagem no topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série A. Contra o Atlético-MG, a equipe paulista deve encontrar espaços para marcar pelo menos uma vez, se fechar e garantir mais uma vitória em casa.

O Palmeiras encerrou o primeiro turno com 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota (diante do Vasco, na quinta rodada). A goleada por 3 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, pela 17ª rodada, foi a demonstração mais enfática dessa supremacia e consolidou a liderança de maneira quase incontestável.