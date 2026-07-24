Corinthians joga contra o Bahia

O Bahia recebe o Corinthians neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo marca o início do segundo turno para as duas equipes.

O Corinthians vive uma retomada com sinais positivos, mas ainda cercada por cautela. A goleada sobre o Remo trouxe confiança ao time de Fernando Diniz, especialmente pela resposta ofensiva e pela atuação segura na Neo Química Arena.

O histórico geral favorece o Corinthians. Em 81 jogos disputados desde 1936, o clube paulista soma 37 vitórias, contra 26 triunfos do Bahia e 18 empates. Em Salvador, porém, o equilíbrio é absoluto, cada equipe venceu 13 vezes, além de dez empates.