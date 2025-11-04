Atletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor Idade

Suzano mais uma vez foi destaque na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada entre os dias 24 e 28 de outubro, na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

A delegação suzanense encerrou sua participação com um desempenho histórico: foram 19 medalhas conquistadas, sendo nove de ouro, seis de prata e quatro de bronze, o que garantiu 34 pontos e a 12ª colocação geral entre os 198 municípios paulistas participantes. Os resultados reafirmam a força do esporte suzanense e o comprometimento dos atletas da terceira idade com o espírito competitivo e o amor pela cidade.

A natação foi a grande protagonista da campanha, somando 14 medalhas, das quais sete foram de ouro, quatro de prata e três de bronze. O desempenho rendeu à equipe feminina o título de campeã geral da modalidade, enquanto o time masculino conquistou o vice-campeonato geral. A equipe feminina brilhou em diversas categorias, com vitórias em provas de 50 metros livres e costas, além da conquista do ouro no revezamento 4x25 metros livre. Já entre os homens, o destaque ficou para o domínio nas provas de velocidade e resistência, consolidando a natação suzanense como uma das mais fortes do Estado.

O atletismo também trouxe conquistas importantes para o município, com três medalhas - uma de ouro e duas de prata. As vitórias vieram em provas de arremesso de peso e corrida, tanto no masculino quanto no feminino. Além das conquistas individuais, a equipe masculina alcançou o 6º lugar geral, somando três pontos, enquanto o time feminino terminou na 9ª posição.

Outra modalidade que teve destaque foi o tênis de mesa, que garantiu duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de bronze. O ouro veio na categoria Feminina C, enquanto o bronze foi conquistado na disputa masculina. Os resultados renderam nove pontos para a equipe feminina e seis pontos para o masculino, reforçando o bom desempenho da modalidade e o crescimento técnico dos atletas suzanenses nas competições estaduais.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o resultado é motivo de orgulho e demonstra a seriedade com que a cidade vem tratando o esporte da terceira idade. “Nossos atletas mais experientes mostraram mais uma vez que a idade não é um limite, e sim uma motivação para superar desafios. Ver Suzano conquistar 19 medalhas em uma competição tão disputada como o Jomi é algo que enche nosso coração de alegria e orgulho. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio que a Secretaria oferece para garantir que todos tenham condições de representar a cidade da melhor forma possível”, afirmou o secretário.

Por sua vez, a dirigente do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Déborah Raffoul Ishi, destacou o papel social e humano do esporte voltado à melhor idade. “Mais do que medalhas, o Jomi representa convivência, amizade e qualidade de vida. Esses atletas são exemplos para toda a população, porque mostram que o esporte é capaz de transformar vidas em qualquer fase. Suzano continuará trabalhando em políticas públicas que incentivem a prática esportiva e o bem-estar das pessoas da melhor idade”, completou.