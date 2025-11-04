Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Esportes

Atletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor Idade

Delegação suzanense alcançou resultados expressivos na fase estadual do Jomi, em São João da Boa Vista, com destaque para natação, tênis de mesa e atletismo

04 novembro 2025 - 17h08Por da Reportagem Local
Atletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor IdadeAtletas de Suzano brilham e conquistam 19 medalhas durante Jogos da Melhor Idade - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano mais uma vez foi destaque na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada entre os dias 24 e 28 de outubro, na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo.

A delegação suzanense encerrou sua participação com um desempenho histórico: foram 19 medalhas conquistadas, sendo nove de ouro, seis de prata e quatro de bronze, o que garantiu 34 pontos e a 12ª colocação geral entre os 198 municípios paulistas participantes. Os resultados reafirmam a força do esporte suzanense e o comprometimento dos atletas da terceira idade com o espírito competitivo e o amor pela cidade.

A natação foi a grande protagonista da campanha, somando 14 medalhas, das quais sete foram de ouro, quatro de prata e três de bronze. O desempenho rendeu à equipe feminina o título de campeã geral da modalidade, enquanto o time masculino conquistou o vice-campeonato geral. A equipe feminina brilhou em diversas categorias, com vitórias em provas de 50 metros livres e costas, além da conquista do ouro no revezamento 4x25 metros livre. Já entre os homens, o destaque ficou para o domínio nas provas de velocidade e resistência, consolidando a natação suzanense como uma das mais fortes do Estado.

O atletismo também trouxe conquistas importantes para o município, com três medalhas - uma de ouro e duas de prata. As vitórias vieram em provas de arremesso de peso e corrida, tanto no masculino quanto no feminino. Além das conquistas individuais, a equipe masculina alcançou o 6º lugar geral, somando três pontos, enquanto o time feminino terminou na 9ª posição.

Outra modalidade que teve destaque foi o tênis de mesa, que garantiu duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de bronze. O ouro veio na categoria Feminina C, enquanto o bronze foi conquistado na disputa masculina. Os resultados renderam nove pontos para a equipe feminina e seis pontos para o masculino, reforçando o bom desempenho da modalidade e o crescimento técnico dos atletas suzanenses nas competições estaduais.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o resultado é motivo de orgulho e demonstra a seriedade com que a cidade vem tratando o esporte da terceira idade. “Nossos atletas mais experientes mostraram mais uma vez que a idade não é um limite, e sim uma motivação para superar desafios. Ver Suzano conquistar 19 medalhas em uma competição tão disputada como o Jomi é algo que enche nosso coração de alegria e orgulho. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio que a Secretaria oferece para garantir que todos tenham condições de representar a cidade da melhor forma possível”, afirmou o secretário.

Por sua vez, a dirigente do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Déborah Raffoul Ishi, destacou o papel social e humano do esporte voltado à melhor idade. “Mais do que medalhas, o Jomi representa convivência, amizade e qualidade de vida. Esses atletas são exemplos para toda a população, porque mostram que o esporte é capaz de transformar vidas em qualquer fase. Suzano continuará trabalhando em políticas públicas que incentivem a prática esportiva e o bem-estar das pessoas da melhor idade”, completou.

