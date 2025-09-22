Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Bola de Ouro 2025: Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez

22 setembro 2025 - 18h34Por de São Paulo
Dembélé se torna o sexto jogador da França a conquistar o troféuDembélé se torna o sexto jogador da França a conquistar o troféu - (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Bola de Ouro tem um dono inédito: Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do mundo na tradicional premiação organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Équipe e à Uefa. Entre os brasileiros, o atacante Raphinha, do Barcelona, ficou na quinta colocação, enquanto Vini Jr, do Real Madrid, foi o 16º.

Dembélé se torna o sexto jogador da França a conquistar o troféu, criado por um dos veículos mais tradicionais da imprensa do país. Ele se junta a Benzema (2022), Zidane (1998), Papin (1991), Platini (1983, 1984 e 1985) e Kopa (1958).

