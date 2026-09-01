Brasileirão Feminino: Bahia e Palmeiras ficam no 1 a 1 pelas quartas

Tudo igual no confronto entre Bahia e Palmeiras pelas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Na noite desta segunda-feira (31), as Mulheres de Aço e as Palestrinas empataram por 1 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

A partida opôs times que finalizaram a primeira fase separados por sete pontos. O Verdão, com 36 pontos, foi o terceiro colocado, enquanto as tricolores, com 29, ficaram na sexta colocação. No jogo anterior entre as equipes, pela nona rodada, que foi exibido pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o placar ficou em branco, também na Fonte Nova.

Quem abriu o marcador foi o Palmeiras. Aos 28 minutos, a lateral Raíssa Bahia - atuando como atacante - carregou a bola pelo meio e acionou a volante Brena. A meio-campista, da entrada da área, chutou no canto esquerdo da goleira Yanne, que se esticou para defender, sem êxito.

O Bahia empatou em um contra-ataque letal, aos 44 minutos. Após grande defesa de Yanne em conclusão de Raíssa Bahia na pequena área, depois de cruzamento rasteiro da lateral Ana Guzmán pela direita, a meia Raquel saiu em velocidade e lançou Wendy Carballo pela esquerda.

A atacante uruguaia invadiu a área, escapou de Giovanna Campiolo e bateu. A bola desviou na também zagueira Pati Maldaner e saiu do alcance da goleira Kate Tapia.

O equilíbrio se manteve na segunda etapa. As Palestrinas tiveram a oportunidade de voltar à frente aos 14 minutos, em pênalti cometido pela lateral Dan Nunes em Tainá Maranhão. A também atacante Bia Zaneratto foi para a cobrança e bateu no canto direito baixo, mas parou em ótima defesa de Yanne.

A goleira tricolor foi crucial outras vezes para evitar o revés em casa. Aos 29, Tainá Maranhão recebeu pouco antes da marca do pênalti e rolou na esquerda para a atacante Gláucia finalizar cruzado e parar em Yanne. Dois minutos depois, a camisa 12 salvou um chute de Tainá Maranhão, dentro da área, na sobra de uma disputa entre Bia Zaneratto e a volante Ángela Gómez.

A partida de volta será sexta-feira (4), na Arena Barueri, às 21h30 (horário de Brasília), novamente com transmissão da TV Brasil. Uma vitória simples na grande São Paulo, para qualquer um dos lados, garante a classificação no tempo normal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.