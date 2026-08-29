Líder do Campeonato, Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na noite de quarta-feira (26), no Nubank Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras começou, na manhã de quinta (27), na Academia de Futebol, a preparação para a partida contra o Mirassol, no domingo (30), às 18h30, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder da competição nacional com 51 pontos e, no primeiro turno, em São Paulo (SP), derrotou o rival do interior paulista por 1 a 0, com gol de Flaco López.



Os titulares contra o Santos fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Substituído no intervalo do clássico por precaução por conta de sobrecarga muscular, o zagueiro Gustavo Gómez passou por exames e não teve constatada lesão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez sofreu um edema na coxa direita e o atacante Jhon Arias foi diagnosticado com uma lesão leve também na coxa direita.



Depois dos trabalhos, o uruguaio Emi Martínez falou do momento da equipe na temporada: além da liderança no Brasileirão, o Palmeiras está nas quartas tanto da Copa do Brasil quanto da CONMEBOL Libertadores.

“Muito feliz pelo momento do time. É bom saber que qualquer um que entra no jogo está preparado para jogar, isso faz com que o time cresça todos os dias e ajuda para o bom momento de todos”, disse o camisa 32, que soma 76 confrontos pelo Verdão e, diante do Santos, completou a sua 50ª vitória, ficando atrás apenas de Diogo (62), Villadoniga (85) e Piquerez (152) no ranking de uruguaios com mais triunfos na história do clube.



O meio-campista comentou também sobre a versatilidade de poder atuar como zagueiro e como a comissão de Abel Ferreira o ajudou no processo. “Tivemos um momento em que precisávamos de mim nesta posição, que não é a minha habitual, mas o Abel me passou todos os detalhes para fazer essa função da melhor maneira. Ele me ajudou muito nisso. Feliz também por ter essa versatilidade no time, posso jogar como volante ou terceiro zagueiro”, contou Emi.