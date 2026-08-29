Corinthians recebe o Santos em clássico paulista pelo Brasileirão

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, dia 30, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Corinthians chega ao confronto buscando reação depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão. A equipe soma 32 pontos e aparece na parte intermediária da classificação.



Do outro lado, o Santos tenta ganhar distância da zona de rebaixamento. O Peixe vem de empate em 1 a 1 com o Mirassol, resultado que deixou a equipe com 26 pontos, apenas dois acima do Z4.



Com dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro frente a frente e pontos importantes em disputa, o clássico promete fortes emoções na Neo Química Arena.



PREPARATIVOS



O Corinthians concluiu seu segundo dia de treino preparatório para enfrentar o Santos, adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã de quinta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou atividades técnicas para buscar sua nona vitória no Nacional.



DIA DO TIMÃO



O dia do Timão começou com um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento com dinâmica de passes, o elenco foi dividido em dois grupos para ações ofensivas e defensivas.



Na sequência, o técnico Fernando Diniz comandou um jogo de enfrentamento com foco em saída de pressão alta e construção no terço final.



O zagueiro André Ramalho realizou trabalhos na academia. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri se recupera de um procedimento odontológico e realizou atividades na parte interna do CT.