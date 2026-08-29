São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino e quer melhorar no Brasileirão

Com novos ajustes táticos promovidos pelo técnico Dorival Júnior e seus auxiliares, o Tricolor realizou treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (29), às 20h, no MorumBIS, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A manhã de trabalho, no SuperCT, começou com o processo de aquecimento promovido pela preparação física.

Na sequência, a comissão técnica comandou uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido: foram trabalhadas situações de superioridade e inferioridade numérica.



Então, os atletas realizaram o treino tático de olho na partida com a equipe de Bragança Paulista. Houve ainda um complemento de bolas paradas. Assim como na última quarta-feira (26), o zagueiro Arboleda (edema no adutor esquerdo) participou de todo o treinamento com o grupo, enquanto o atacante Victor Sá (entorse traumática no tornozelo direito) realizou parte da atividade no campo e deu sequência ao tratamento no REFFIS Plus.