Lionel Messi anuncia aposentadoria da Seleção Argentina

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) que não defenderá mais a Seleção Argentina. O jogador publicou uma carta nas redes sociais em que confirmou a decisão e afirmou que já não tem mais a oferecer à equipe nacional.

O camisa 10 publicou em seu perfil do Instagram três folhas manuscritas, no qual declara o amor pela seleção, agradece ao carinho da torcida e afirma estar tranquilo.

O jogador afirmou que sempre entregou tudo pela camisa e que deixa a seleção com orgulho do que viveu ao lado dos companheiros. “Foi uma decisão que doeu na alma, mas entendo que é o momento”, escreveu Messi.

Messi escreveu a carta de despedida em 21 de julho, dois dias após a final da Copa do Mundo, na qual a Argentina foi derrotada pela Espanha.

A trajetória do craque pela seleção se encerra após 207 jogos, 125 gols e 65 assistências.

Ao todo, Messi tem quatro títulos, a Copa do Mundo de 2022, duas Copas América, em 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022. Ele conta também com dois vices de Mundiais, em 2014 e 2016.