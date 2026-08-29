Suzano Vôlei confirma favoritismo e vence em Praia Grande chegando ao 2º triunfo seguido

Fora de casa, o Suzano Vôlei chegou à sua segunda vitória seguida no Campeonato Paulista ao derrotar o Sabesp Praia Grande Vôlei na noite desta sexta-feira (28/08). O jogo, realizado no Ginásio Rodrigão, no litoral paulista, terminou em 3 sets a 1 (18x25 | 25x20 | 22x25 | 16x25) para os suzanenses.



A confirmação do favoritismo do time do técnico Nery Tambeiro deixou o time da Grande São Paulo com seis pontos em dois jogos, mantendo os 100% de aproveitamento e garantindo um início de Estadual entre os líderes provisórios. Agora, o próximo desafio do Suzano será na sexta-feira (04/09), às 19h30, quando recebe o Ilhabela Milclean Vôlei na Arena. Os ingressos já estão disponíveis em sousuzano.com.br.



O jogo no Ginásio Rodrigão começou com um Suzano dominante nas ações. Com um jogo defensivo bem armado e um ataque insinuante com o oposto Sabino, os ponteiros Maurício Borges e Robert e os centrais Lucas França e Álvaro, o time de Nery não teve dificuldades para abrir o placar em Praia Grande com um 25 a 18.



Na parcial seguinte, os praianos reagiram em quadra e empataram o duelo com um 25 a 20, esquentando a torcida da casa nas arquibancadas. Porém, nas etapas seguintes, o time de Nery acalmou os ânimos para impor sua qualidade técnica, voltando à frente do placar com um 25 a 22 no terceiro set e fechando o embate com maior imponência da quarta parcial ao fazer 25 a 16, garantindo assim o triunfo e os três pontos no litoral.



O técnico suzanense destacou que a vitória foi muito importante e que sua equipe segue em trilha de evolução. "É início de temporada e algumas oscilações são normais, ainda mais com um time recém-reformulado, portanto, o resultado positivo deve ser comemorado, mas sabemos que podemos jogar melhor. Seguiremos trabalhando para evoluir mais e mais para a sequência do Estadual", comentou Nery.