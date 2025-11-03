Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Seleção Brasileira

Com três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do ano

Seleção Brasileira enfrenta Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro, na Europa

03 novembro 2025 - 15h24Por da Reportagem Local
Com três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do anoCom três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do ano - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou a convocação para os últimos dois jogos da equipe em 2025 com três novidades. A seleção joga contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro, na Europa.

Os três jogadores que ainda não tinham sido convocados pelo treinador são: Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia, Fabinho, volante do Al-Ittihad, e Vitor Roque, atacante do Palmeiras.

 

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma)
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Paquetá (West Ham)
  • Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras). 

A Seleção Brasileira entra em campo em Londres, na Inglaterra, contra Senegal no dia 15, e em Lille, na França, contra a Tunísia no dia 18.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano supera Joinville Vôlei em Santa Catarina e volta a vencer na Superliga
Esportes

Suzano supera Joinville Vôlei em Santa Catarina e volta a vencer na Superliga

Palmeiras goleia LDU e enfrenta Flamengo na final da Libertadores
Esportes

Palmeiras goleia LDU e enfrenta Flamengo na final da Libertadores

Copa Mogi de Futebol Amador tem primeiros classificados para as quartas de final
Esportes

Copa Mogi de Futebol Amador tem primeiros classificados para as quartas de final

Suzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da Superliga
Esportes

Suzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da Superliga

Atletas de Suzano se destacam no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô
Esportes

Atletas de Suzano se destacam no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô

Após nove meses, Suzano e Vôlei Guarulhos voltam a se enfrentar neste domingo pela Superliga
Esportes

Após nove meses, Suzano e Vôlei Guarulhos voltam a se enfrentar neste domingo pela Superliga