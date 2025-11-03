Com três novidades, Ancelotti anuncia convocação para últimos jogos do ano - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou a convocação para os últimos dois jogos da equipe em 2025 com três novidades. A seleção joga contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro, na Europa.
Os três jogadores que ainda não tinham sido convocados pelo treinador são: Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia, Fabinho, volante do Al-Ittihad, e Vitor Roque, atacante do Palmeiras.
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma)
- Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).
A Seleção Brasileira entra em campo em Londres, na Inglaterra, contra Senegal no dia 15, e em Lille, na França, contra a Tunísia no dia 18.