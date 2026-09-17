Corinthians perde para o Estudiantes e é eliminado da Libertadores

Memphis Depay desperdiçou no último minuto de jogo a chance de manter viva a esperança do Corinthians de voltar à semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira (16), o atacante holandês cobrou muito mal um pênalti diante do Estudiantes e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o time argentino, resultado que custou a eliminação da equipe brasileira.

Diante de sua torcida, o time alvinegro teve mais uma atuação fraca, com baixa produção ofensiva. A ausência de Yuri Alberto, principal referência do ataque corintiano, foi um dos fatores. O atacante segue fora de combate em recuperação de lesão.

Na semifinal, o Estudiantes enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Independiente del Valle. No jogo de ida, no Equador, o time brasileiro venceu por 2 a 0 e agora decide a vaga no Maracanã.