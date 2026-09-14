Suzano Vôlei vence Sesi em Bauru e se aproxima de vaga no semifinal do Paulista 2026

O Suzano Vôlei segue a passos largos para garantir sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista 2026. No último sábado (12/09), a equipe do técnico Nery Tambeiro derrotou o Sesi Bauru no interior paulista por 3 sets a 1 (25x22 | 21x25 | 15x25 | 19x25) e chegou a quarta vitória seguida no Estadual.



O resultado conquistado frente ao rival na Arena Paulo Skaf manteve o Clube do Alto Tietê na liderança do torneio com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento após quatro partidas jogadas, deixando a equipe próxima da classificação antecipada às semifinais. A depender de uma combinação de resultados, os suzanenses podem carimbar a vaga já no próximo sábado (19/09), quando enfrentam o Viapol Vôlei na Arena Suzano. Os ingressos estão disponíveis no site sousuzano.com.br.



O duelo em Bauru começou com um susto em quadra. Mesmo dominante ao longo do set inicial, o Suzano acabou superado pelo Sesi na primeira parcial por 25 a 22, resultado que empolgou os mandantes. O time da Grande São Paulo, porém, não se abalou e voltou ao jogo determinado a retomar as rédeas da partida. Mesmo fora de casa, a equipe de Nery estabilizou-se nos saques e nos ataques, passando a dominar o jogo para empatar a partida com um 25 a 21 e, posteriormente, virar o embate com um 25 a 15.



Tamanha imposição voltou a ser refletida no desempenho em quadra e no placar do quarto set. Mais confiante e bem postado, o Suzano seguiu crescendo no jogo e, sem grandes dificuldades, aplicou um 25 a 19 nos bauruenses, fechando assim o clássico com novo triunfo do Clube do Alto Tietê, o quarto nos últimos cinco confrontos contra o Sesi.



Tambeiro relatou que sua equipe tem se mostrado muito equilibrada diante de adversidades, demonstrando uma importante evolução desde o primeiro jogo da temporada. "Esta foi nossa quarta partida no Estadual e a equipe vem se comportando bem, sempre com muita seriedade e inteligência para superar os momentos mais críticos em quadra. Jogar contra o Sesi aqui sempre será uma missão complicada, mas conseguimos não só a vitória, como os três pontos", completou o treinador.



O Suzano volta às quadras no próximo sábado (19/09), às 18 horas, contra o Viapol Vôlei, de São José dos Campos (SP), na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site sousuzano.com.br.