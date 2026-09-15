O Palmeiras encara a LDU nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O duelo vale uma vaga na semifinal da Conmebol Libertadores e terá ainda o desafio da altitude para o Verdão.

No jogo de ida, disputado no Allianz Parque na semana passada, o time de Abel Ferreira venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate para avançar. Os equatorianos precisam ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por um gol e igualar o placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Abel utilizou os titulares no clássico contra o São Paulo, no último sábado (12), e viu o Alviverde vencer por 2 a 0. Para a decisão em Quito, porém, o treinador terá desfalques e dúvidas. Piquerez sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e dificilmente terá condições de jogo. Maurício, que trata uma tendinite no joelho direito, também é dúvida. Já Gustavo Gómez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não viajou para o Equador.

A LDU também entrou em campo no sábado pelo Campeonato Equatoriano. Com uma equipe quase toda reserva, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca.