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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Esportes

Palmeiras avança nos pênaltis e encara o Fluminense na semifinal da Libertadores

Como havia vencido em São Paulo por 1 a 0, o resultado levou a disputa para os pênaltis

17 setembro 2026 - 09h34Por de Quito
Palmeiras avança nos pênaltis e encara o Fluminense na semifinal da LibertadoresPalmeiras avança nos pênaltis e encara o Fluminense na semifinal da Libertadores - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (16) e terá pela frente o Fluminense no primeiro confronto da próxima fase, que assegura a presença de ao menos um brasileiro na decisão do torneio continental, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A equipe alviverde levou um grande susto em Quito, ao sofrer uma virada da LDU já nos acréscimos do segundo tempo, mas conseguiu avançar nos pênaltis. No tempo normal, perdeu por 3 a 2. Como havia vencido em São Paulo por 1 a 0, o resultado levou a disputa para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Palmeiras venceu por 4 a 3. Carlos Miguel fez duas defesas.