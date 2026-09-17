Santos perde três pênaltis e cai diante do Atlético-MG nas quartas da Sul-Americana

O Santos desperdiçou três cobranças de pênaltis na noite desta quarta-feira (16) e acabou eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No tempo normal, o time mineiro venceu por 4 a 2 e conseguiu igualar o placar agregado. Na ida, a equipe paulista havia vencido por 2 a 0. Nos pênaltis, os mandantes na MRV Arena, em Belo Horizonte, venceram por 3 a 1.
O goleiro Gabriel Delfim teve atuação decisiva no desfecho do embate, ao defender as cobranças de Gabriel Barbosa, João Schmidt e Arthur. Ele só não conseguiu segurar o chute de Gabriel Bontempo. Scarpa, Igor Gomes e Borbas fizeram para os anfitriões. Brazão pegou o pênalti de Fred.