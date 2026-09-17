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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Esportes

Santos perde três pênaltis e cai diante do Atlético-MG nas quartas da Sul-Americana

No tempo normal, o time mineiro venceu por 4 a 2 e conseguiu igualar o placar agregado

17 setembro 2026 - 09h47Por de Belo Horizonte
Santos perde três pênaltis e cai diante do Atlético-MG nas quartas da Sul-AmericanaSantos perde três pênaltis e cai diante do Atlético-MG nas quartas da Sul-Americana - (Foto: Agif)

O Santos desperdiçou três cobranças de pênaltis na noite desta quarta-feira (16) e acabou eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No tempo normal, o time mineiro venceu por 4 a 2 e conseguiu igualar o placar agregado. Na ida, a equipe paulista havia vencido por 2 a 0. Nos pênaltis, os mandantes na MRV Arena, em Belo Horizonte, venceram por 3 a 1.

O goleiro Gabriel Delfim teve atuação decisiva no desfecho do embate, ao defender as cobranças de Gabriel Barbosa, João Schmidt e Arthur. Ele só não conseguiu segurar o chute de Gabriel Bontempo. Scarpa, Igor Gomes e Borbas fizeram para os anfitriões. Brazão pegou o pênalti de Fred.