Suzano Vôlei confirma chegada do levantador Matheus Bento para 2026/27

Por meio de suas redes sociais, o Suzano Vôlei confirmou, nesta quarta-feira (27/05), a contratação de mais um atleta para seu plantel da temporada 2026/27, o levantador Matheus Bento. Aos 21 anos, o jogador chega do Praia Clube após temporada de destaque na Superliga B para fazer dupla na posição com Gabriel Bieler.
Nascido na capital paulista, Bento tem 1,94m de altura e teve sua ascensão ao voleibol profissional feita integralmente no Sesi-SP, sempre como figura de liderança técnica nas categorias de base da equipe, hoje situada em Bauru. Dentre várias disputas e feitos antes de subir ao profissional, o levantador foi eleito melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 e conquistou o nacional no nível Sub-21, sendo ainda bicampeão paulista no juvenil. Sua primeira experiência completa no nível profissional foi na temporada 2025/26, quando foi uma das peças chave do Praia Grande no Estadual e na Superliga B.
O elenco suzanense está cada vez mais próximo de ser completamente anunciado para a temporada 2026/27. Com Bento e Bieler confirmados como levantadores do time, o plantel do técnico Nery Tambeiro ainda conta com os centrais Leo Andrade, Álvaro, Lucas Franca e Lucas Perrut; os ponteiros Robert, Maurício Borges, Vitor Baesso e Luiz Andrada; os opostos Sabino e Paulão; e os líberos Lukinha e Taichi.
Bento destacou a relevância de Suzano no cenário nacional e o peso da camisa decacampeã paulista. "É muito gratificante fazer parte de um projeto como o do Suzano, por conta de sua grandeza e história. Espero contribuir com o time para crescermos e conquistarmos nossos objetivos juntos", disse o jovem levantador.