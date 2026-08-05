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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Esportes

Corinthians recebe o Inter e precisa reverter placar na Copa do Brasil

Timão perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e terá de reverter essa diferença

05 agosto 2026 - 18h50Por de São Paulo
CORINTHIANS Joga nesta quinta-feira contra o Inter para seguir na Copa do BrasilCORINTHIANS Joga nesta quinta-feira contra o Inter para seguir na Copa do Brasil - (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians precisa de uma reação na Neo Química Arena para evitar a eliminação nas oitavas de final. Após a derrota por 2 x 0 no Beira-Rio, o Timão recebe o Internacional nesta quinta-feira (06) em busca de pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

O retrospecto preocupa: o Inter não perde para o Corinthians há seis jogos, incluindo os dois duelos de 2026, ambos com vitória gaúcha sem sofrer gols. Os palpites para Corinthians x Internacional apontam para um Corinthians capaz de vencer em casa, mas com dificuldades para construir a diferença necessária.

O Corinthians tem força como mandante, mas a vantagem construída pelo Internacional no jogo de ida muda o peso da análise. Para aproveitar a leitura do confronto, o Lance indica as melhores casas de aposta do Brasil, todas com certificado de regularidade nos órgãos responsáveis.

O Corinthians fez um jogo abaixo do esperado no Beira-Rio e agora paga o preço da pouca criatividade ofensiva. Mesmo com mais posse de bola em parte da partida, o time não transformou controle territorial em volume real de finalizações.

A derrota por 2 x 0 deixou a missão pesada. Na Neo Química Arena, o Timão precisa vencer por três gols para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

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