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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Esportes

Santos faz jogo de volta contra o Remo nesta terça-feira

Quem avançar segue na disputa por uma vaga entre os quatro melhores do torneio nacional

03 agosto 2026 - 17h24Por De Belém
SANTOS Tem jogo decisivo nesta terça-feiraSANTOS Tem jogo decisivo nesta terça-feira - (Foto: RAUL BARETTA/santos fc)

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. 

Após o duelo de ida, as equipes voltam a medir forças em busca da classificação às quartas de final da competição. Quem avançar segue na disputa por uma vaga entre os quatro melhores do torneio nacional.

O Remo encara a decisão tentando transformar a Copa do Brasil em um ponto de virada na temporada. A equipe vive um momento delicado na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a 19ª colocação, com 21 pontos, e chega após derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

Apesar da campanha irregular no Brasileirão, o Leão Azul aposta no fator casa para surpreender o Santos e conquistar a classificação às quartas de final.

Santos

O Santos busca retornar às quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2021. Nas últimas edições, o Peixe foi eliminado nas oitavas por Corinthians e Bahia, ficou fora da competição em 2024 e caiu para o CRB na terceira fase em 2025.

Além da campanha na Copa do Brasil, o clube vive um processo de reformulação do elenco e tenta equilibrar as finanças utilizando as premiações conquistadas nas competições nacionais e internacionais. Recentemente, o Alvinegro também garantiu classificação sobre a Universidad Central pela Copa Sul-Americana.

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