Itaquá perde em casa para o América e adia sonho de acesso à A4

Dona da melhor campanha em todo o Campeonato, o Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) adiou o sonho de acesso à Série A4.

Em jogo pelo Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a tradicional Bezinha, o IAC foi superado em casa por 3 a 0 pelas semifinais.

Com a vitória, o América conquistou, na manhã deste domingo (2), o acesso para o Paulista da Série A4 de 2027. O jogo foi disputado no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo.

O duelo foi válido pelo confronto de volta das semifinais da Segundona Paulista. No jogo de ida, em São José do Rio Preto, no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, houve empate por 1 a 1. No placar agregado, o Diabo Vermelho levou a melhor por 4 a 1. Os gols do Rubro foram marcados por Édipo, Aislan e Gabriel Vitor.

Depois de 25 anos, o time americano voltou a conquistar um acesso. O último havia sido em 1999, quando foi campeão da Série A2 ao enfrentar a Ponte Preta no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão. Na oportunidade, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O América começou melhor no jogo e, por conta disso, aos 22 minutos, abriu o placar. De fora da área, o meia João Gregório arriscou, a bola bateu no travessão e, no rebote, o atacante Édipo tocou com precisão para fazer 1 a 0.

Aos 40, em cobrança de escanteio, o Índio do Itaquá levou perigo à meta americana, mas o goleiro Maranhão foi mais rápido e fez a defesa, com a bola passando por toda a extensão da área.

Nos acréscimos, em um contra-ataque, o América chegou ao segundo gol com Aislan, que tocou rasteiro na saída do goleiro. Os dois zagueiros do Itaquá perderam a disputa para o atacante americano.

Com isso, o time visitante terminou a primeira etapa com uma vitória parcial merecida pelo que apresentou em campo. O Itaquá estava irreconhecível e acabou deixando a competição com a derrota.