Evento de Fute-Tênis celebra Independência do Brasil e homenageia ex-jogador de futebol suzanense

A 1ª Taça da Independência de Fute-Tênis Suzano ‘Rubens Nicola’ ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro na Arena Cruvs, no bairro do Sesc, em Suzano. O evento, administrado pelo criador do Fute-Tênis, Oscar de Oliveira e tem como objetivo homenagear o ex-jogador de futebol Rubens Nicola e celebrar a independência do Brasil.



O evento é gratuito e aberto para todos, e conta com suas inscrições abertas até o dia 22 de agosto, que podem ser preenchidas através do número de WhatsApp (11) 98594-1381 e do e-mail futetenisbrasil017@gmail.com. As inscrições disponíveis para pessoas do sexo masculino com idade a partir dos 16 anos.



Segundo o organizador, a disputa ocorrerá na modalidade de duplas, e cada equipe pode contar com até 4 jogadores – dois reservas -. No dia é esperado a disputa de até 20 duplas.



A abertura da disputa ocorrerá no dia 6 de setembro às 9h30 e contará com a presença do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e do secretário de esportes de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho. Oscar afirmou que em ambos os dias haverá o hino da Independência, hino de Suzano e o hino Nacional.



“Para aqueles que não dominam o Fute-Tênis, até lá, aos finais de semana, haverá treinamentos na Arena Cruvs”, disse Oscar. “O local conta com grama sintética, por isso a escolha desta arena”, completou.



A disputa ocorre no formato de games e sets, com cada gol valendo 30 pontos para quem o fez, já para quem tomou o gol, recebe 15 pontos. Vence aquele que fizer dois sets primeiro. Cada sets é composto por um game de até 60 pontos. “Nessa adaptação, eu não aderi a vantagem que o tênis tem”, pontuou o criador da modalidade. Cada partida dura em média, de 50 a 60 minutos.



"Estamos contando com o apoio da Prefeitura de Suzano, que está incentivando o torneio e disponibilizou as premiações dos dias, que são troféus e medalhas. É esperado até 150 pessoas presentes nos dois dias de disputas", destacou Oscar.



Ele aproveitou o momento para convidar os professores e alunos de educação física das universidades para apreciarem e conhecerem a modalidade do Fute-Tênis.