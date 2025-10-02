Disputas de futsal e judô movimentam Portelão e Arena Suzano no fim de semana

Suzano viverá um fim de semana repleto de esporte e integração social com atividades que prometem movimentar dois dos principais equipamentos públicos da cidade. No Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, será dada a largada no sábado (04/10) para a 1ª Copa Gospel de Futsal, enquanto a Arena Suzano recebe também no sábado e no domingo (05/10) competições de judô que devem atrair mais de mil atletas e um público superior a duas mil pessoas.

No Portelão, o pontapé inicial da Copa Gospel será dado a partir das 10 horas, com oito partidas que marcam a primeira rodada da fase de grupos. A competição reúne 16 equipes de igrejas evangélicas da cidade, distribuídas em quatro chaves, e seguirá em formato eliminatório até novembro. O torneio foi planejado para incentivar a prática esportiva como forma de confraternização, estimulando a união entre comunidades de fé por meio do esporte.

A rodada inaugural contará com confrontos diretos em todas as chaves. Além da disputa esportiva, o campeonato se apresenta como um movimento de valorização cultural e comunitária, ao aproximar jovens, famílias e líderes religiosos em torno da prática do futsal. “A Copa Gospel é uma iniciativa inédita em Suzano, que mostra como o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de integração social. Teremos emoção dentro de quadra, mas também momentos de comunhão e amizade fora dela”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

Enquanto o futsal ganha destaque no Portelão, a Arena Suzano será tomada pelo judô. No sábado, a partir das 8h30, ocorre a abertura da Seletiva do Campeonato Paulista - Interregional, com início das lutas às 9 horas. A disputa reunirá 455 atletas de diversas cidades em busca de vagas na fase final do Paulista. Os quatro primeiros colocados de cada categoria se classificam, e Suzano será representada por 14 judocas da Associação de Judô Kyoei, que chegam determinados a brilhar no tatame.

Já no domingo, a Arena receberá o tradicional Festival de Judô Kyoei de Suzano, que chega à sua 9ª edição. A abertura será às 10 horas, com início das lutas às 10h30. Cerca de 500 atletas estão confirmados, entre participantes do projeto municipal, escolas locais e associações convidadas. Todos receberão medalhas e brindes, reforçando o caráter formativo e inclusivo da competição. Somente para este evento, a expectativa é de que entre 1,5 mil e 2 mil pessoas acompanhem o evento. “O judô é uma das modalidades que mais cresceu em Suzano, especialmente pela sua importância social. O Festival Kyoei é um símbolo dessa trajetória, reunindo crianças, jovens e adultos em uma grande celebração de disciplina, respeito e amizade”, ressaltou Nardinho.

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela fica na rua Barão de Jaceguaí, 375, no centro. Já a Arena Suzano está localizada nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.