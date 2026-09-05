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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Esportes

Corinthians recebe a Chapecoense em jogo na Neo Química Arena

Bola vai rolar a partir das 19h30

05 setembro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Corinthians recebe a Chapecoense em jogo na Neo Química ArenaCorinthians recebe a Chapecoense em jogo na Neo Química Arena - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians quer encerrar a sequência negativa neste domingo (6), contra a Chapecoense, lanterninha da competição. O confronto da 26ª rodada será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e a bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília).

Os resultados recentes afastaram o Timão da zona de classificação para a CONMEBOL Libertadores. A equipe de Fernando Diniz caiu para a 10ª posição na tabela, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, primeiro dentro do G-5.

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